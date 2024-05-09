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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 Türk vatandaşı ile 3 organizatör yakalandı

Edirne'de Yunanistan’a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 7 Türk vatandaşı ile 3 Irak uyruklu organizatör yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekleme: 9.05.2024 - 11:01 Güncelleme: 9.05.2024 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 Türk vatandaşı ile 3 organizatör yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde merkeze bağlı Bosnaköy'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 Türk vatandaşı ve 3 Irak uyruklu organizatörü yakaladı.

3 GÖZALTI

Türk vatandaşları hakkında adli işlem başlatılırken, 3 organizatör gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.