CHP'li vekil Mustafa Adıgüzel, Meclis'te arıcıların tulumunu giydi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.Genel Kurul sürerken, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de 'Türkiye'de arıcılığın sorunları' hakkında gündem dışı bir konuşma gerçekleştirdi.Adıgüzel, kayıtsız ve sağlıksız balların, denetleme yapıldığında raflarda yer bulamayacağını ve doğal balın pazar bulacağını ifade ederek, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği kapsamının da genişletilmesi gerektiğini söyledi.Konuşmasında arıcılık sektöründe yaşanlara değinen Adıgüzel ilginç bir eylemde bulundu.Adıgüzel'in konuşmasının sonunda arıcı kıyafeti giydi.O anlar sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.Arıcıların sorunlarına dikkat çekmek için bunu yaptığını ifade eden Adıgüzel şunları söyledi:Ülkemiz 114 bin ton bal üretimi ile; dünyada ikinci sırada. 9,2 milyon arılı kovan varlığı ile de üçüncü sıradadır. Ülkemizde 100 bin arıcı bulunmaktadır. Üretim maliyetlerindeki artış hem de sahte bal, arıcılık sektörünü 3 yıldır sekteye uğramıştır. Arıcılık yapan kişi sayısı azalmış, sektörden kopuşlar başlamıştır. Bu yılki sektörden kopuş %30'un üzerindedir.