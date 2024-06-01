Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Eskişehir çevrelerinin, Batı Karadeniz'in doğu iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Sivas, Osmaniye, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların, Giresun, Sivas, Osmaniye, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 17°C, 33°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 19°C, 29°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 14°C, 31°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 19°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 12°C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 18°C, 32°CParçalı ve az bulutluİZMİR 18°C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 20°C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 19°C, 27°CParçalı ve az bulutluBURDUR 13°C, 28°CParçalı ve az bulutluHATAY 18°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 12°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 12°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluSİVAS 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, Kastamonu çevreleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 11°C, 28°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 15°C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP 17°C, 23°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 17°C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 18°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 8°C, 18°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 9°C, 20°CAralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 13°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 11°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 15°C, 33°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 16°C, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT 20°C, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 20°C, 34°CParçalı ve az bulutlu