CHP'de kayınço bacanak atamaları tam gaz devam ediyor! Başkanın gelinini es geçti: Diğer işçileri kapı önüne koydu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve geldikten kısa süre sonra bir önceki başkan Tunç Soyer'in seçime sayılı günler kala 2 bin işçi aldığını duyurdu.Evraklarını teslim eden 1000 kişinin de işe alımlarının durdurulduğunu belirten Tugay, İzdoğa'dan 50, İzenerji Şirketinden ise 21 kişiyi kapı önüne koydu.İşten çıkarılan işçiler Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlatırken Tugay'ın işten çıkarılacaklar listesi hazırlanırken CHP'den Gaziemir Belediye Başkanı seçilen Hüsnü Işık'ın müzik eğitmeni olan gelini Çağıl Işık'ın ismini 'es' geçtiği ortaya çıktı. Çağıl Işık'ın eşi Arda Işık'ın ise CHP İzmir İl Başkanlığında sayman olarak görev yaptığı öğrenildi.Yaşananların gündeme düşmesinin ardından kulislerde Tugay'ın Hüsnü Işık'ın gelini Çağıl Işık'ı da diğer işçiler gibi işten çıkardığı fakat Çağıl Işık'ın Hüsnü Işık'ın gelini, CHP İzmir İl Saymanı Arda Işık'ın da eşi olduğunun ortaya çıkması üzerine tekrar işe aldığı konuşuldu.Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise, konuya ilişkin olarak gazetecilere yaptığı açıklamada gelininin işe yerleştirilmesinin kendisiyle hiçbir ilişkisi olmadığını savundu. Işık, gelininin belediyeye CV'sini 1 yıl önce verdiğini ve kendisi daha aday adayı dosyasını bile almadan günler önce belediyeden iş görüşmesine çağırıldığını ifade etti.'Süreç tamamen benim dışında gelişti.' diyen Işık, 'Benimle bir ilgisi yok. Neticede yetişkin insanlar. Zaten kızımızın anne ve babası da belediyelerde çalışmış insanlar. Samsun ve Karşıyaka Belediyesi'nde görev yapmışlar. Benden önce onlar var. Ayrıca istihdamı da tamamen liyakat ve ihtiyaç üzerine yapıldığı görülüyor. Müzik eğitmenine ihtiyaç olduğu için alınmış. Ayrıca bildiğim kadarıyla çıkışı yapılmıştı, ancak ihtiyaca binaen tekrar alınacaktı ama şu an durum nedir bilmiyorum' dedi.