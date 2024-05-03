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Otobüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Niğde - Ankara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Otobüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Ekleme: 3.05.2024 - 09:25 Güncelleme: 3.05.2024 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Otobüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kaza gece 03.00 sıralarında Niğde - Ankara Otoyolu Nevşehir gişeler çıkışı Babakonağı mevkiinde meydana geldi.

Kilis - İstanbul seferini yapan Hannan Samanoğlu'nun kullandığı 79 AF 880 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şarampole devrildi.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kilis - İstanbul seferini yapan Hannan Samanoğlu'nun kullandığı 79 AF 880 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şarampole devrildi.

Otobüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

2 ÖLÜ, 40 YARALI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir ve Aksaray'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüsün altından ekiplerce çıkartıldı.

Otobüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

KÖPEK YAVRULARI DA KURTARILDI

Kaza yapan otobüsün bagajında bulunan 3 tane köpek yavrusu da kurtarılarak ekiplere teslim edildi.

Kaza nedeniyle Niğde - Ankara Otoyolu'nda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Otobüs şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var