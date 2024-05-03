Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?

Başkan Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.Kritik zirvede sol taraftaki koltuk neden boştu?Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi önünde AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından karşılandı. Özel, ardından genel merkeze geçti. Saat 16.07'de başlayan görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmede Erdoğan'a AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özel'e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti.Kritik görüşmeye dair ilk görüntüler ortaya çıkarken, fotoğraflarda Başkan Erdoğan'ın sol tarafındaki koltuğun boş olması dikkat çekti.Herkes tarafından sol taraftaki koltuğun boş olması büyük merak konusu olurken, A Haber Muhabiri Rüya Akkuş o kareye ilişkin şu ifadelere yer verdi:Özellikle heyet diyebileceğimiz Namık Tan'ın da Mustafa Elitaş'ın da yer aldığı fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solunda kalan koltuğun boş olduğu dikkatleri çekiyor. Bu normal protokol düzeni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi eşiti olmadığı müddetçe protokol bu şekilde sağlanır. Eğer kendi eşiti olursa 3. koltuk kalkar doğrudan iki isim yan yana gelir. Fakat bu her ne kadar parti genel merkezinde, parti genel başkanları olarak eşit gibi duruyorsa da arkada 'Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da bulunmuş olması dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatı söz konusu dolayısıyla bu protokol düzeni normal bir protokol düzeni. Hatta geriye baktığımız zamanda da sayın Bahçeli ile olan görüşmelerde benzer bir usül izlendi.Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, 'Buraya gelmeden önce sosyal medya paylaşımlarında şu oturma düzeni ve Sayın Cumhurbaşkanının bize göre solundaki koltuğun neden boş olduğu konuşulmuş sorulmuş. Bu aslında bir standart oturma düzeni. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Cumhurbaşkanı ile Külliye'de yaptığı görüşmelerde de aslında orada bir sandalye daha var. Ama orada ikili görüşme planı ön plana çıkar. Dolayısıyla o bir oturma düzenini ifade ediyor. Standart bir oturma düzeni aslında.' ifadelerini kullandıBaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşmede gündem olan boş koltuk tartışmasının ardından 'Mesaj mıydı?' sorusunu akıllara getirdi.Kritik zirvede sol taraftaki koltuk neden boştu? İşte cevabı...Ancak Başkan Erdoğan'ın kendi eşiti olmadığı müddetçe protokolun bu şekilde sağlandığı bilinmekte.Daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşen görüşmede de 3 koltuk yer almış ve Başkan Erdoğan'ın sol tarafındaki koltuk boş kalmıştı.