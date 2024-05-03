Acun Ilıcalı'yı derinden sarsan ölüm! Yaşam savaşını kaybetti

Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti. Gürbüz Ilıcalı eski AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın da kardeşiydi.

Acun Ilıcalı'nın İzmit'te yaşayan amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti.İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaeli Erzurumlular Vakfı Kurucular üyesi yapan yüksek ziraat mühendisi Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi yarın (3 Mayıs 2024 Cuma) Cuma Namazını takiben İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak Acun Ilıcalı'nın anne ve babasının da mezarlarının bulunduğu Başiskele Aktürkoğlu Kabristanı'ndaki aile mezarlığında defnedilecek.