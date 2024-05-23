Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! O işlem artık e-Devletten yapılacak…

Hemen her sürücünün ufakta olsa başına gelen kazalarda uygulanan prosedürde yeniliğe gidildi. Bu yenilik ile birlikte olabilecek bir kaza durumuna karşı arabada kaza tespit tutanağı bulundurulmasına gerek kalmadı.Birçok işlemin yer aldığı e-Devlet'e bir hizmet daha eklendi. Çoğu sürücünün sevineceği bu durum artık kağıt ve kaleme ihtiyaç kalmadan kaza tutanağını doldurulabilir hale getirdi.Sürücüler telefonlarında bulunan e-Devlet uygulaması ile kaza tutanağı oluşturabilecek. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak. Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.Ancak bu işlemde de belli bir sınırlama bunuyor ve yalnızca iki aracın karıştığı durumlarda kaza tutanağı e-Devlet üzerinden doldurabilecek. Zincirleme kaza gibi büyük ölçekli kaza durumlarında yine evrak doldurulması gerekecek.