Bodrum'da olaylı gece | Vedat Aşçı Kaya Sabancı'ya dayak attırdı ambulansın girmesine izin vermedi! Kavgayı o hareket ateşledi

Bodrum'daki skandal olay cemiyet ve iş dünyasını sarstı. Olay akşam saatlerinde otelde bulunan bir Restoran'da yaşandı.72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, otelin sahibi olan Vedat Aşçı ve korumaları tarafından saldırıya uğradı.Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Yaşadığı darp sonrası Kaya Sabancı, Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, olayın ardından şu açıklamaları yaptı:'Bugün saat 9 sıralarında Kaya Bey, Mandarin Oriental Sitesinde davetli olduğu bir restoranın açılışında Mandarin Oriental'ın sahibi ve işletmecisi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşcı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından darbedildi. Şu an Amerikan Hastanesi'nde müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansa müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var. Biz Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreci takip ediyoruz ve başlattık.''Kaya Bey bugün müşahede altında, hastanede kalacak, yarın sabah durumuna bakılacak ve gerekiyorsa taburcu edilecek. Otel içerisinde bir restoran var. Kaya Bey de oraya davetli gittiklerinde, Kaya Bey'in de belirttiği selam vermeme müteakiben bana saldırdı şeklinde. Bunun öncesinde Kaya Bey ve Vedat Bey arasında devam eden bazı anlaşmazlıklar var.''Kaya Bey oturduğu sitede yanlış gördüğü şeyler ile ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen bir durum. Olay zaten onlarca kişinin önünde gerçekleşiyor, tanıkların önünde gerçekleşiyor. Bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor, bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir durum değil.'