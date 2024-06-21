Ünlü işadamının helikopter kazasına şoke rapor! Uçuş emniyetini tehlikeye düşürmüş...

Kaza, 6 Eylül 2018 günü İstanbul Bostancı'da meydana geldi. Ünver Havacılık'a ait helikopter Kartal'dan Büyükçekmece'ye hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenle denize çakıldı. Helikopterde bulunan iş adamı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür hastaneye kaldırıldı, Ünver yaşamını yitirdi.Sabah'ın haberine göre; Yaklaşık 3 yıl süren soruşturma sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 34 yıllık pilot İsmet Özgür hakkında dava açtı. Özgür'ün 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapsinin istendiği ve 3 yıldır süren davaya 3. bilirkişi raporu geldi. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü meteoroloji mühendisi, atmosfer bilimleri ve meteoroloji mühendisliği uzmanı ve İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü uçak mühendisinin hazırladığı rapora ulaşıldı.18 sayfalık bilirkişi raporunda hava aracının herhangi bir arıza kaydının bulunmadığı, yakıt seviyesinin yeterli olduğu belirtildi. Uçaktaki ses kayıtlarının incelendiğinde uçuş kontrolünün pilotluk lisans süresi dolmuş yolcu Halil İbrahim Ünver'de olduğu ve emniyet kemerini takmadığı da aktarıldı. Ünver'in uçuş emniyetini tehlikeye düşürecek şekilde pilot koltuğunda oturması, tüm uçuş boyunca yada uçuşun bir kısmında hava aracını uçurmasının kaptan pilotun sorumluluğunda olduğu aktarılan raporda, kaptan pilot İsmet Özgür'ün Türk Sivil Havacılık Kanunu'nu da ihlal ettiği ifade edildi.Helikopterin uçuş için tehlikeli olan 'kümüliform' tipi bulutlara doğru uçtuğu ve bu nedenle türbülans, rüzgar kayması veya rüzgar hamlesi hadisesiyle karşılaşarak kaza kırıma uğradığı değerlendirmesini de yapan bilirkişiler, pilotun bu bulutlardan kaçmak için geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi. Yaşanan durumda tüm sorumluluğun pilotta olduğunu belirten uzmanlar, pilot Özgür'ün kazanın meydana gelmesinde yüzde 75 oranında asli kusurlu olduğu, meteorolojik şartların ise kazanın oluşumunda yüzde 25 oranında etki etki ettiğini kaydetti.Bu rapor üzerine Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık İsmet Özgür'ün Halil İbrahim Ünver'in ölümüne neden olmak suçunu işlediğinin anlaşıldığını belirtti. 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşma karar için ertelendi.İşletmeci Ünver Havayolları ve pilot İsmet Özgür'ün kazanın meydana gelmesinde kusurlu oldukları ifade edildi. Kusur oranı belirtilmedi.İsmet Özgür'ün yüzde 65 oranında asli, Ünver Havayolları'nın da Halil İbrahim Ünver'in uçuş kararına müdahil olmasını önleyecek prosedüre sahip olmaması noktasında önlem almadığı gerekçesiyle yüzde 35 oranında tali kusurlu olduğu anlatıldı.