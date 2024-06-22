Aşk dolu Bodrum tatili korku filmine dönüştü! Gasp tuzağında 5 milyonluk imza

Samsun'da hayatının aşkını bulduğunu zanneden Mehmet K(41).'nın aşk tatili hüsranla bitti. İddiaya göre iş için Samsun'a giden Mehmet K., orada Emregül A.(53) ile tanıştı. Kısa sürede duygusal birliktelik kuran çiftten Mehmet K.'nın İstanbul'a dönmesi sonucu Emregül A. da peşinden İstanbul'a geldi.Bir süre İstanbul'da gezen çift, sonrasında araç kiralayarak Bodrum'a tatile gitti. Aşk tatilinin bitmesiyle 9 Mayıs 2023 günü İstanbul'a dönmek üzere yolan çıkan Mehmet K. ve Emregül A., yolda olduğu esnada olanlar oldu.İddiaya göre Mehmet K., Emregül A.'nın 'Bizi bir araba takip ediyor, ben buraya kadar seninle geldim ama bana bir senet imzalamalısın, takip edenler benim adamlarım mecbursun' sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.Bunun üzerine şoka giren Mehmet K., o anki korkuyla 5 milyon liralık seneti imzalayarak Emregül A.'ya verdi. Daha sonra yola devam ederken kız arkadaşının yeni bir senet daha istemesi üzerine Mehmet K., korktuğu için Emregül A.'ya 400 bin liralık bir sene daha imzaladı. İddiaya göre Osmangazi Köprüsü'nde bir aracın kendisini takip ettiğini görünce iyice gerilen adam, İstanbul'a varınca Ataşehir yakınlarında araçtan inerek kaçtı.Ardından merakına yenik düşerek taksiye binen Mehmet K., Emregül A.'nın kullandığı aracı takip etmeye başladı. Ancak bir süre sonra Mehmet K., Emregül A.'nın kendisini takip eden araçla bir araya geldiğini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Kandırıldığını anlayan adam, karakola koşarak araçta kalan eşyalar ve senetlerin alınması için talepte bulundu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Basavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında arama yapılan araçta müştekiye ait bir kısım eşya ve senetler ele geçirildi. Şüpheli Emregül A. suçlamaları kabul etmezken savcılık, şüphelinin faili meçhul üçüncü kişilerle hareket ederek müştekiyi tehdit edip korkutmak suretiyle dolandırmaya çalıştığını vurguladı.Şüpheli kadına 'Mağdurun senet şekline getirilmiş kağıdı imzalaması suretiyle yağma' ve 'Birden fazla kişi tarafından yağma' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.