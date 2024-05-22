Sağlık hizmetlerinde yeni dönem: Uzaktan muayene artık SGK kapsamında!

Hastanelerde yeni dönem bugün başladı. Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü destekliyoruz.Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.Böylelikle hastalarımızın, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde; muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz.'