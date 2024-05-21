Fatih Altaylı'nın AKINCI hazımsızlığı! Türkiye'yi aciz göserme çabası dikkatlerden kaçmadı

Sırf gündem olabilmek için yorum yapan, yaptığı her yorumla rezil olan Fatih Altaylı, yine yeniden rezil oldu. Altaylı, bu kez de milli gururumuz AKINCI İHA'yı hedef aldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopterle Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, helikopteriyle bölgeden dönerken sert iniş yaptı ve dünyayı kasıp kavuran o kaza meydana geldi.İran Cumhurbaşkanı Reisi'ni geçirdiği helikopter kazası sonrası saatlerce aranan ve hiç kimsenin bulamadığı enkazı milli gururumuz AKINCI İHA tespit etmişti.AKINCI İHA'nın elde ettiği tespitler sonucu İran Kızılay'ı son dakika geçerek Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazını bulduklarını resmen duyurduMilli gurur AKINCI İHA'nın o gece yaptığı uçuş, anbean takip edildi. Takip verilerinde yer alan canlı hava trafiği bilgilerine göre saniye saniye takip edilen AKINCI İHA, dünyada gündem oldu. Türk İHA'sı o gecenin en çok izlenen uçuş yayını oldu. Yaklaşık 4.6 milyon kullanıcı AKINCI İHA'yı takip etti.Yaptığı yorumlarla her zaman rezil olan, konuşmak için konuşan Fatih Altaylı'nın hedefi bu defa AKINCI İHA oldu. Altaylı, Baykar tarafından milli ve özgün olarak ülkemize sunulan AKINCI İHA'yı şu ifadelerle hedef aldı ve küçümsedi: