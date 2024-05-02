Zehir tacirlerine geçit yok! 15 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Şarköy, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 11 zanlı yakalandı.Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 litre kaçak içki, 30 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi. Kırklareli'nde de jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.