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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 16'da AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Özel'i AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. 1 saat 35 dakika süren tarihi görüşme sona erdi.

Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele
Ekleme: 2.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 2.05.2024 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele
AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı. Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı. Zirvenin ana gündemini Yeni 'Anayasa' ve terörle mücadele oluşturacak.

Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele

Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.

Görüşme yeri olarak AK Parti Genel Merkezi belirlendi, böylece iki parti arasında görüşme mesajı verilmiş olacak.

Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele