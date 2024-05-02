Başkan Erdoğan-Özel görüşmesi sona erdi: Gündem 'Yeni Anayasa' ve terörle mücadele

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı. Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı. Zirvenin ana gündemini Yeni 'Anayasa' ve terörle mücadele oluşturacak.Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaşmıştı.Görüşme yeri olarak AK Parti Genel Merkezi belirlendi, böylece iki parti arasında görüşme mesajı verilmiş olacak.