Kan donduran olay! Diri diri mezara gömüldü

Moldova'daki bir cinayet vakasının altından çok daha korkunç olay çıktı. Ülke basınında yer alan haberlere göre olay şöyle gelişti.Moldova polisi, 74 yaşındaki bir kadının pazartesi günü bir akrabası tarafından kendi evinde ölü bulunmasının ardından soruşturma başlattı.Polis, kadının ölümüyle ilgili bir şüpheliyi tutuklamalarının ardından şüphelinin köydeki evini aramaya başladı. Tam bu sırada yakınlardan gelen yardım çığlıkları, ekipleri harekete geçirdi. Seslerin geldiği yeri kazmaya başlayan yetkililer, yaşlı bir adamın kilitlendiği derme çatma bir mezarın girişine ulaştı.Mezar girişini kazan polisler, yerin altında dört gün boyunca diri diri gömülü kalan 62 yaşındaki bir adama ulaştı.Adamın bilincinin yerinde olduğu ve boynunda bir yara olduğu belirtildi.Yapılan araştırmanın ardından yaşlı adamı gömen kişinin, yaşlı kadının cinayetinden sorumlu olan kişiyle aynı olduğu anlaşıldı. Teknik, Kriminal ve Adli İncelemeler Merkezi uzmanları, öldürülen kadının fiziksel saldırıya uğrayarak ağır yaralandıktan sonra hayatını kaybettiğini tespit etti. Yetkililer kısa süre içinde kadının 18 yaşındaki bir akrabasını cinayet şüphelisi olarak belirledi.Şüphelinin kendi evinde sarhoş bir halde bulunduğu bildirildi. Polis sorgusu sırasında kafa karıştırıcı ve tutarsız ifadeler verdiği bildirildi.Yerin altından çıkarılan adam ise polise, bu gençle birlikte alkol aldıklarını ve tartışmaya başladıklarını söyledi. Şüphelinin daha sonra adama bıçakla saldırdığı, ardından bodruma kilitleyerek diri diri gömdüğü ve girişi toprakla kapattığı iddia edildi.