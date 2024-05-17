CHP'li başkan rekor kırdı: İsraf diye iptal etti 1 milyon TL zarara uğrattı

Balıkesir'de, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan AK Partili Başkan Yücel Yılmaz, Ramazan Bayramında personele ve vatandaşlara ikram etmek için üzere çikolata ihalesi açtı.İhaleyi de 10 bin adedini 2 Milyon 100 bin TL'ye karşımayı taahhüt eden bir firma kazandı. 31 Mart'ta ise CHP'li Ahmet Akın başkan seçildi.Bayrama bir hafta kala koltuğa oturan Akın'ın ilk icraatlarından biri, bu ihaleyi iptal etmek oldu. İddiaya göre, hemen ardından aynı miktardaki çikolatayı başka bir firmadan aldı.Ramazan Bayramında dağıtılan çikolataların ihalesinin de yapılmadığı, daha sonra geçmiş tarihli göstermelik ihale yapılacağı öne sürüldü.AK Parti döneminde usulüne uygun bir şekilde ihale edilen ihalenin iptal edilip, kurumun 1 milyon lira zarara uğratılması, Belediye Meclis toplantısında da tartışmalara neden oldu.Dönemin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdi AK Parti Meclis Üyesi olan Yasin Saga, 'İddialar doğru. Geçmişe dönük ihale yapamazlar. Bu suçtur. Ya inkar edecekler, ya da firma bu çikolataları bize hibe etti diyecekler' dedi.