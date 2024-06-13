Iphone'a sürpriz yenilik... Saati sorma devri bitiyor

Dışarıdayken saatin kaç olduğunu öğrenmemiz gerektiğinde genellikle cep telefonumuza bakarız. Ancak eğer telefonumuzun şarjı bitip kapandıysa işimiz zorlaşıyor. Hal böyle olunca da çevremizdeki insanlara saati sormaya başlıyoruz.Apple'ın iPhone'lar ve diğer cihazlar için hazırladığı iOS 18 güncellemesi, şarjı bitmiş telefonlar için çok küçük ama kullanışlı bir özelliğe sahip gibi görünüyor.9to5Mac haber sitesinin aktardığına göre, sonbaharda yeni işletim sistemi yayınlandığında piliniz bitmiş olsa bile mevcut saat cihazın sol üst köşesinde görüntülenmeye devam edecek.Bu özelliği, Apple Watch'un güç kapalıyken bile saati gösterdiği 'Güç Koruma Modu' gibi düşünebilirsiniz. Bilmeyenler için Güç Koruma Modu, pil bittiğinde iPhone'u bulunabilir hale getirmeye yardımcı olan bir araç olarak karşımıza çıkıyor.