Vicdansızlar bunu da yaptı! Deprem bölgesindeki araçlara...

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, asrın felaketi depremin vurduğu 11 ilde hasar alan çok sayıda aracın şasi ve motor numaralarının çalıntı, yakalamalı/hacizli ve gümrük kaçağı araçlarla değiştirilerek tescil evraklarını kendileri veya yakınları üzerine alınıp change yapıldığını tespit etti.Asayiş ekiplerince 3 ay süren çalışmaların neticesinde Konya ve Adana ilinde tespit edilen şüphelilerin change yapılan araçları üçüncü şahıslara sattığı tespit edildi. 49 aracın da 18 farklı ile satıldığı belirlendi. El konulan 49 aracın Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerince incelemesi yapıldı. 36 aracın gümrük kaçağı olduğu, 3 aracın hacizli/yakalamalı olduğu, 1 aracın çalıntı, 1 aracın hurdaya ayrılmış olduğu 8 aracın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Gerçekleşen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda araç satış sözleşmesi, vekâletname, araç ruhsatı ve araç plakası ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Oto Hırsızlığı, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.