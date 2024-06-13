CHP'li İBB'den kameralı mobbing! Halk otobüsü şoförüne akılalmaz ceza

Aylardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ödeme alamayan Özel Halk Otobüsü sahiplerinin çilesi bitmiyor. Benzin istasyonları ve tamir atölyelerine borçları biriken esnafa İBB'den alacakları paranın yapılandırılarak ödeneceği açıklandı.Edinilen bilgiye göre İBB, 5 aydır ödeme yapmadığı 3 bin 41 otobüs esnafına, gelecek hafta 150 bin, Temmuz ayında 300 bin, Ağustos ve Eylül aylarında da yine bu miktarların üzerinde ödeme yapacak. Ancak halihazırda araç başına 1 milyon TL'den fazla alacağı bulunan esnaf, bu yapılandırmadan memnun değil. Bu nedenle 15 Haziran Cumartesi gün boyu İBB önünde eylem yapılması ve bayram boyunca kontak kapatılması gündemde. Konuyla ilgili net bir karar alınmasa da otobüslerin bayram boyunca çalışmama ihtimali, İstanbul trafiğini içinden çıkılmaz bir hale getirebilir.Otobüs esnafının eylemle hakkını araması İBB yönetimini kızdırdı. Alacakları ödenmeyen esnaf, sırf haklarını istedi diye cezalarla sindirilmeye başlandı. Basın mensuplarına röportaj vermeleri yasaklanan otobüs şoförleri şimdi de mobbinge uğruyor. Otobüs içi kameralarından izlenen şoförlere “su içme”, “yemek yeme”, “konuşma”, “telefona bakma”, “yönerge şartlarına uymama” veya “kılık kıyafet kurallarına uymama” gibi bahanelerle yüksek miktarlarda cezalar kesiliyor.