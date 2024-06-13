Bakan Yerlikaya duyurdu! Operasyonların tüm detayları: Teröre geçit yok!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada hem etkisiz hale getirilen terörist sayısını hem de çökertilen suç örgütlerinin sayısını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.Değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek varlık sebebimiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Bakanlığımızın misyonu Türkiye'nin huzurudur. Terör örgütleri, organize yapılanmalar, suç odakları ile mücadelemizi 365 gün sürdürüyoruz. Bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelemiz var. Bu topraklardan terörü kazıyıp atıyoruz. Munzur'da huzurun sesi hakim.Sizlerle 1 yıldaki terörle mücadele verilerini paylaşacağım: Kırsalda operasyon sayısı 27.335 , toplamda operasyon sayısı 31.994; şehir operasyonlarında 4659. 1022 terörist etkisiz hale getirildi. İHA uçuş saati 46 bin 678.FETÖ'ye 1 yılda 5543 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8892 kişi gözaltına alındı, 1595 kişi tutuklandı. Sol örgütlere 614 operasyon düzenlendi. DEAŞ'a 1607 operasyon düzenlendi. Tüm terör örgütlerinde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.Organize suçlarda 1451 operasyon düzenlendi. 10285 kişi gözaltına alındı. 3891 kişi tutuklandı. 585 suç çetesi çökertildi. 106 milyar lira maddi değeri olan maddi varlığa el konuldu.