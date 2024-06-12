İYİ Parti'de 'Akşener'in fotoğrafı indirilsin' krizi: Rıdvan Uz'un partiden kesin ihracı istendi

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de görüştü.Görüşme sonrası Akşener, partisindeki bazı isimler tarafından hedef tahtasına kondu.İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, parti kurucusu Akşener'in genel merkez ve teşkilatlardaki fotoğraflarının indirilmesini istedi.Yaşananlar sonrası Genel Merkez'e yazı gönderen Akşener, 'Rıdvan Uz beyefendinin talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.' ifadelerini kullandı.Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına gönderdiği yazıda, şu ifadelere yer verdi:'12 Haziran 2024 tarihinde yapılan kapalı grup toplantısında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz beyefendinin, kurucu genel başkan olarak şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyareti nedeniyle, fotoğraflarımın genel merkez, milletvekili, il ve ilçe teşkilat makamlarından indirilmesi konusundaki talebi doğrultusunda, gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım.''Akşener'in fotoğrafları kaldırılsın' talebinde bulunan Uz, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından 'kesin ihraç' talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.