TPAO müjdeyi verdi! Türkiye 9 sahada petrol arayacak

TPAO, Türkiye'nin 9 ilinde petrol arama çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Manisa, Konya, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerimizde sondaj çalışmaları gece gündüz sürerken söz konusu sondaj çalışmaları sırasında petrol üretimi yapılan yerlerde bulunuyor. Türkiye petrol arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Ege Denizi için yeni hamle geldi.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak amacıyla başvuruda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TPAO, Ege Denizi Karasuları içinde koordinatları belirtilen 9 saha için petrol arama ruhsat başvurusunda bulundu.Türkiye, bölgelerin terörden arındırılmasının ardından yeraltı kaynaklarını kullanmak, nelere sahip olduğunu öğrenmek için uzun yıllardır çalışmalarına devam ediyor. Gabar ve Cudi'nin günlük petrol üretim hacminin 40 bin varile ulaşmasının ardından TPAO tarafından yapılan açıklamaya göre Kato Dağı'ndan petrol müjdesinin verilmesi uzun sürmeyecek.Gabar ve Cudi'de günlük çıkarılan petrolün 40 bin varile ulaşmasının ardından gözler Şırnak'tan gelecek habere çevrildi. 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' adıyla çıkılan bu yolda 9 ilimizde Manisa, Konya, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak'ta petrol arama ve üretim çalışmaları devam ediyor. TPAO, Cudi ve Gabar'da 2024 yılı sonuna kadar 95 kuyu daha açarak, petrol üretiminin günlük 100 bin varile çıkartma hedefine adım adım ilerlerken, Kato Dağı'nın bulunduğu bölgede Cudi ve Gabar'dan daha büyük petrol rezervi olduğu düşünülüyor.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 2022 yılında başlatılan sondaj çalışmaları sayesinde 2023 yılında Gabar ve Cudi Dağı'nda petrol elde etti. Bölgenin tamamen terörden arındırılmasının ardından keşif kuyuları ve üretim kuyularına yönelik çalışmalar hız kazandı.Türkiye'nin 4 sondaj gemisi Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han, denizlerimizde sondaj çalışmalarına aralıksız olarak devam etmekte. Türkiye'nin henüz yeraltı kaynaklarının zenginliği keşfedilmedi. Yapılan araştırmalara göre, Türk toprakları petrol ve doğalgaz rezervi dolu. Yapılan petrol arama çalışmalarına göre Kato Dağı'nda, Gabar'daki petrol rezervinin beş katı olduğu tahmin ediliyor. Bu da günlük 500 bin varil hedef olduğu anlamına gelmekte.