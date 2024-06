Yasak aşk skandalı belgelendi! Eski İYİ Partili iş adamının...

Antalya'da Elif Ş. adındaki bir kadının 4 aylık hamile olduğunu ve bebeği aldırması için Mehmet Başaran'ın baskı yaptığını iddia ederek 11 Aralık 2022'de jandarmaya başvurmuştu. Elif Ş. jandarmaya verdiği ifadesinde Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirterek, 4 aylık hamile olduğunu söylemiş ve tehdit edildiğini ileri sürmüştü.Bunu üzerine Başaran, olayın komplo olduğunu iddia ederek İYİ Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Kamil Korkmaz ve Elif Ş. hakkında şikayetçi olup 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açmıştı.Siyaset dünyasını karıştıran olay sonrası Başaran'ın avukatı Şali Arslan, 'İlgili suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Böyle bir tehdit suçu hiçbir şekilde söz konusu değildir. Asılsız iddia ve iftiralarda bulunan E.Ş. isimli kadının geçmişte de birçok suç kaydının olduğu sosyal medyaya da yansımıştır. E.Ş. isimli kadının beyanları iddia niteliğindedir. Ortada somut ve ispatlanabilir herhangi bir delil yokken, yargı kararı gibi kesin ve kati beyanlarda bulunup, kamuoyunu yanıltması tamamen siyasi bir suikasttır.Müvekkilimin iddialarla alakalı her türlü yapılacak olan biyolojik teste de rızası ve muvaffaketi vardır. Suçlamalar isnatsız olup, müvekkilimin siyasi, ticari ve sosyal ilişkilerini zedelemek ve yıpratmak için yapılmış bir kumpastır. Biz de konu ile alakalı E.Ş. isimli kadın hakkında suç duyurusunda bulunduk. Son sözü yargı söyleyecek' diye açıklama yapmıştı.Sosyal medyada yankı uyandıran haberin ardından Başaran da bir açıklama yapmış ve suçlamaları reddetmişti. Başaran yaptığı yazılı açıklamada, 'Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma istinat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızlı bir şekilde son bulması için yapılacak olan her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya-yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için İYİ Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm' sözlerine yer vermişti.Açıklama yapmasına rağmen zor durumda kalan Mehmet Başaran, 'Her zaman olduğu gibi İYİ Parti'nin neferi olacağım değişmez bir gerçektir. Bu soruşturmaların sonucunda aklandığım zaman aktif siyasetime devam edeceğim. Bu süreçte bağımsız Türk yargısından dileğim azami süratle bu soruşturmanın sonlandırılmasıdır' demişti. Başaran, Milletvekili Aday Adayı da olmuştu.Elif Ş. adındaki sevgilisinin yaptığı başvuru ile 'yasak aşkı' ortaya çıkan Mehmet Başaran, 'komplo-itibar suikastı' olarak adlandırdığı olayın kaynağını o dönem İYİ Parti Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Kamil Korkmaz'ı ve onunla işbirliği yapan Elif Ş.'yi gösterip davacı olmuştu. Antalya 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan 'şantaj' davası 11 Mart 2024'de sona erdi. Başaran'ın iddialarının asılsız olduğunun kanıtlandığı davada sonunda Kamil Korkmaz ve Elif Ş. hakkında beraat kararı verildi.Yasak aşkını ve birlikte yaşadığı Elif Ş.'den olan kız bebeğini reddeden işadamı ve siyasetçi Mehmet Başaran, kaybettiği 'şantaj' davasından sonra ikinci şoka Adli Tıp Raporu ile yaşadı. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemeleri sonunda Başaran ve bebek D.M.Ş.'den alınan örnekler birebir uyumlu çıktı. 3 Nisan 2024 tarihinde hazırlanan rapora göre Mehmet Başaran'ın, D.M.Ş.'nin 'yüzde 99.99 babası olabileceği' belirtildi.Yaşanan 'yasak aşk' olayının ortaya çıkmasından hemen sonra İYİ Parti Antalya'nın önde gelen bazı isimlerinden o dönem İl Başkanı olan Mehmet Başaran'a destek açıklamaları gelmişti. Yaşananlara 'iftira, oyun, komplo' gibi ifadelerle geçiştirmeye ve üstünü örtmeye çalışan İYİ Parti'li isimler Başaran'ın arkasında olduklarını belirtmişlerdi.