Kabus geri döndü! O virüs bir can daha aldı

Maymun çiçeği virüsü, yeniden can almaya başladı.Güney Afrika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsüne yakalan 1 hastanın daha hayatını kaybettiği bildirildi. Yaygın lezyon, baş ağrısı, yorgunluk, ağız ülseri, kas ve boğaz ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurduktan sonra dün test sonucu pozitif çıkan 38 yaşındaki hastanın aynı gün yaşamını yitirdiği aktarıldı. Böylece maymun çiçeği virüsünden can kaybının 2'ye, vaka sayısının da 6'ya yükseldiği kaydedildi.Öte yandan Güney Afrika Sağlık Bakanı Joe Phaahla dün yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir erkeğin maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini, virüsten ilk ölümden kayıtlara geçtiğini duyurmuştu. Phaahla, vakaların şu anda salgının yaşandığı ülkelere seyahat geçmişi olmayan 30-39 yaş arasındaki erkeklerde görüldüğünü, bunun da virüsün yerel olarak bulaştığını gösterdiğini vurguladı.Çiçek hastalığı ile benzerlik taşıyan maymun çiçeği virüsü buluşan hastalarda yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrıları, üşüme ve titreme, ciltte döküntü gibi belirtiler görülüyor.