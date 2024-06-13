YouTube reklam engelleme tarih oluyor: Artık reklamlar videoların içinde olacak

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları rahatsız eden reklamlara sahip.Video izleme deneyimini düşüren bu reklamlardan kurtulmak için YouTube Premium'a abone olmanız gerekiyor.Ancak birçok kullanıcı, reklam engelleme eklentileri kullanarak reklamları devre dışı bırakabiliyor.YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım atmış ve artık eklentileri engellemeye başlamıştı. Ancak, yine de bazı yöntemler sayesinde reklamlar engellenebiliyordu.YouTube, reklam engelleyici kullanmayı imkânsız hâle getirecek bir yöntem test ediyor. Bu yöntem sayesinde, artık reklamlar videonun bir parçası haline gelecek.Mevcut yöntem, reklam engelleyicilerinin videolar ile reklamları ayırmasına olanak sağlıyordu.Ancak yeni sistemde, tüm reklamlar videonun ayrılmaz bir parçası haline gelecek ve hiçbir şekilde engellenemeyecek.YouTube, yeni reklam özelliğini şu anda çok sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediyor.