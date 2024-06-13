Bilanço ağrlaşıyor! Gazze’de can kaybı 37 bin 232’ye yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kanlı saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürüyor. İsrail ordusunun sivillere yönelik yoğun saldırıları çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katlediyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) 251 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 37 bin 232’ye, yaralı sayısının da 85 bin 37’ye yükseldiği ifade edildi.