Başkent perişan! CHP'li ABB her gün farklı bir rezillik yaşatıyor

Başkent Ankara bugün de bir patlama haberi ile sarsıldı. CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara'da her gün farklı bir rezillik yaşanıyor.İhmaller, iş bilmezlikler Ankara'yı adeta perişanlığa sürükledi.Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan söz konusu patlama sonrasında vatandaşlar panik ile ne olduğunu araştırmaya başladı.Başkent'ten gelen gündüz saatlerinde meydana gelen patlamanın nedeni kısa sürede belli oldu. Yenimahalle ilçesinin işlek yerlerinden olan Melih Gökçek Bulvarında bir yolda çökme meydana geldi.KORKU DOLU ANLARİvedik Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen çökme sonrasında büyük bir obruk oluştu. Söz konusu çökmenin ardından kanalizasyon borusunun da patlaması ile alanda keskin bir koku meydana geldi.Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesinde yol çöktü!Yol çökmesi ve kanalizasyon patlaması haberini aldığı ilk andan itibaren alandaki suyu tahliye etmek için alana ekipler sevk edildi. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir patlama ve çökme sesi ile neye uğradığını şaşıran sanayi esnafı da endişe içerisinde devam eden çalışmaları takip ediyor.YOL TRAFİĞE KAPATILDISöz konusu patlamanın ardından yolun o kısmında trafik akışı kesildi. Çökmenin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmamış oluşu en büyük teselli oldu. Olayın ardından ekiplerin başlatacağı çalışma ile çökmenin nedeninin ne olduğunun belli olması bekleniyor.