Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yanında olacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir." dedi."CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLILIĞIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"Bahçeli, MHP'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığının kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir." dedi.SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASIBahçeli, şu ifadeleri kullandı:"Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır."Ayrıntılar geliyor...