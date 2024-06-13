CHP yönetimindeki Ankara'da sivrisinek istilası! İlaçlama eksikliği yüzünden...

CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, sel felaketi ve sivrisinek istilasıyla gündeme oturdu. Yetersiz ilaçlama nedeniyle sivrisinek ve hamam böceklerinin istilası altında kalan başkentte halk isyan ediyor. "Her şey daha güzel olacak" sloganıyla yola çıkan ABB, eleştirilerin odağında.

CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son dönemde yaşanan skandallarla gündeme oturdu. Geçtiğimiz günlerde belediyenin bakımsızlığı nedeniyle Ankara'yı adeta deniz gibi basan sel felaketi, şimdi de başkenti sivrisinek ve hamam böceklerinin istilası ile devam ediyor.

Sel felaketi sonrası sivrisinek istilası





ABB'nin yeterli ilaçlama yapmaması, Ankara halkını çileden çıkardı. Sel baskınları ile başa çıkamayan belediye, şimdi de sivrisinek sorunu ile sessiz kalıyor. Vatandaşlar, sivrisinek ve hamam böcekleri nedeniyle yaşam koşullarının zorlaştığını belirterek, ABB yönetimine sert eleştiriler yöneltiyor.





Halkın tepkisi büyüyor



Vatandaşlar isyanda



Ankara'da her gün daha da kötüleşen durum karşısında, 'Her şey daha güzel olacak' sloganıyla yola çıkan CHP'li ABB yönetimi, halkın tepkisini çekiyor. Sosyal medyada belediyeye yönelik eleştiriler çığ gibi büyürken, vatandaşlar yetkilileri göreve çağırıyor.ABB'nin ilaçlama konusundaki yetersizliği, başkentte ciddi bir halk sağlığı sorununa yol açtı. Vatandaşlar, belediyenin görevinin gereklerini yerine getirmemesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. 'Deniz getirilmiş gibi sel basan Ankara, şimdi de böcek istilası altında' diyerek tepkilerini dile getiren Ankaralılar, acil çözüm bekliyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek de sivrisinek istilasından nasibini alan isimlerden biri oldu. Gökçek, X hesabından yaptığı paylaşımla Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Aynı durumdan muzdarip vatandaşlar da şikayetlerini böyle duyurdu;