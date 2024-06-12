Osman Gökçek'ten DEM Parti'ye tepki!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla DEM Partili Saliha Aydeniz'e tepki göstererek 'Milleti ısırmaya çalışan bu provokatörlere artık dur denmesi gerekiyor.' dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla DEM Partili Saliha Aydeniz'e tepki gösterdi.Osman Gökçek paylaşımında, 'Eylem yapacağız diyerek polislerimizi, milletvekillerimizi ISIRAN DEM milletvekili Saliha Aydeniz ve onun gibi milleti ısırmaya çalışan bu provakatörlere artık dur denmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.