16 Mayıs Survivor All Star'a Veda Eden İsim Belli Oldu! İşte, zorlu düello sonucu...

Survivor All Star 16 Mayıs eleme adayları düelloya çıktı. Her hafta 4 dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor ve kaybeden takım bir eleme adayı belirliyor. Kadın-erkek karışık eleme potasının yaşanacağı bu haftada kırmızı ve mavi takımdan adaylar düelloda mücadele etti. Peki, Survivor düelloyu kaybeden yarışmacı kim oldu? Survivor kim elendi? İşte, Survivor All Star'a veda eden isim!

Survivor eleme adayları zorlu düelloda karşı karşıya geldi. Kırmızı ve mavi takımdan adayların oluştuğu pota, adada kalma mücadelesi için büyük önem arz ediyor. Her hafta bir isim hem adaya hem de hayallerine veda ediyor. Düello için heyecanlı olan yarışmacılar, zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Peki, Survivor kim elendi?Eleme adayları ise Aleyna, Merve, Özgür ve Atakan'dan oluşuyor.Atakan ile Özgür karşılaşması yaşanırken, Merve ile de Aleyna karşı karşıya geldi.Merve ve Aleyna eşleşmesinde önde götüren Merve oldu.5-2'lik skorla Merve potadan çıkarken Aleyna ise final eşleşmesinde yerini aldı.Atakan ve Özgür eşleşmesinde Atakan'ın son atışıyla 5-4'lük sayıya Atakan ulaştı ve Avatar Atakan adaylıktan adını sildirdi.Özgür ise Aleyna ile final düellosunda mücadele etti.ALEYNA - ÖZGÜR KARŞILAŞMASINDA KAZANAN BELLİ OLDU!lk eşleşmelerde mağlup olan iki isim Aleyna ve Özgür final düellosunda karşı karşıya geldi.5-0'lık skorla final düellosunun kazananı Özgür oldu.Böylelikle adaya veda eden isim Aleyna oldu.