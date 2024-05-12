Altın hızlı yükseldi! İslam Memiş altın gram fiyatı için alım fırsatını duyurdu: Önümüzdeki hafta...
Altın fiyatları hızlı yükseliş gerçekleştirdi. Altın gram fiyatı haftanın son işlem günü 2380 dolara kadar yükselen ONS'tan destek bularak arttı. İslam Memiş, altın tarafındaki yukarı yönlü hareketlerin son bulup alım fırsatı geleceğini duyurdu. Bununla beraber İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti.
Altın fiyatları pozitif seyrediyor. ONS 2360 dolardan işlem görürken altın gram fiyatı 2440 TL civarında seyrediyor. Altın yorumu yapan İslam Memiş, fiyatların aşağı gideceğini tarih vererek duyurdu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumu yaptı.
ONS ALTIN HIZLI YÜKSELDİ!
İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'Ons altın 3 haftanın en yüksek seviyesinde. Mayıs ayında ons altın için 2280-2380 dolar aralığını takip edeceğiz. Ons altın haftanın son işlem günü 2344-2378 dolar aralığında işlemler gerçekleşti.
'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DÜŞÜŞ VAR'
2380 dolar seviyesi test edildiği için tekrar aşağı yönlü hareketler önümüzdeki hafta gerçekleşebilir. Önümüzdeki hafta düşüş var. 2280-2380 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
Gram altın serbest piyasalarda haftanın son işlem günü 2450-2494 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altında 2435-2485 lira aralığını takip edeceğiz.
ALTIN GRAM FİYATI İÇİN ALIM FIRSATI
Ancak ons altında tekrar 2300 dolar altına sarkmalar gördüğümüzde gram altında da ikinci bir tur aşağı hareketler görebiliriz.
Gram altında yukarıda direnç seviyesi 2500 lira. Gram altın mayıs ayında 2400-2500 lira aralığında oyalanabilir.
'UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZ VAR'
Orta ve uzun vadede beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Gram altın için 2700 lira devamında da 3000 lira seviyesi beklentim var.'
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumu yaptı.
ONS ALTIN HIZLI YÜKSELDİ!
İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
'Ons altın 3 haftanın en yüksek seviyesinde. Mayıs ayında ons altın için 2280-2380 dolar aralığını takip edeceğiz. Ons altın haftanın son işlem günü 2344-2378 dolar aralığında işlemler gerçekleşti.
'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA DÜŞÜŞ VAR'
2380 dolar seviyesi test edildiği için tekrar aşağı yönlü hareketler önümüzdeki hafta gerçekleşebilir. Önümüzdeki hafta düşüş var. 2280-2380 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
Gram altın serbest piyasalarda haftanın son işlem günü 2450-2494 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Gram altında 2435-2485 lira aralığını takip edeceğiz.
ALTIN GRAM FİYATI İÇİN ALIM FIRSATI
Ancak ons altında tekrar 2300 dolar altına sarkmalar gördüğümüzde gram altında da ikinci bir tur aşağı hareketler görebiliriz.
Gram altında yukarıda direnç seviyesi 2500 lira. Gram altın mayıs ayında 2400-2500 lira aralığında oyalanabilir.
'UZUN VADEDE YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZ VAR'
Orta ve uzun vadede beklentimiz pozitif yönde devam ediyor. Gram altın için 2700 lira devamında da 3000 lira seviyesi beklentim var.'