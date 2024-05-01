Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Bugün 1 Mayıs... İşçinin, emekçinin bayramı...



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kutlama mesajı yayınladı.



"Helal rızık peşinde koşan tüm işçilerimize selamlarımı gönderiyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:



Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.