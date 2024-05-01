CHP'de işçi kıyımı! 5 yılda binlerce emekli mağdur edildi

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Emek ve emekçi söylemlerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönettiği belediyelerde binlerce vatandaşı ekmeğinden ederek 1 Mayıs'ta yoksul bıraktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' demesine rağmen 2019'da İBB Başkanı olduktan sonra 23 bin personeli işinden etti. Bu kişilerin yerine ise 66 bin kişiyi işbaşı yaptırdı. Emekçiler; yönetim tarafından devr-i sabık duygularıyla mağdur edildi, yoksulluğa itildi.Esenyurt eski Belediye Başkanı CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'un ardından 31 Mart yerel seçimler sonrasında belediye başkanlığı koltuğuna oturan Ahmet Özer, Ramazan Bayramı öncesinde 270 kişiyi belediyedeki işinden etti.Yerel seçimlerin bitimiyle birlikte işçi kıyımının yaşandığı bir diğer belediyesi ise Ataşehir Belediyesi oldu. CHP'li yönetim 100 işçiyi ekmeğinden etti. Seçimler sonrasında CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde ise 30 Nisan'da 71 kişi ekmeğinden edildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi ise yaklaşık 5 bin kişiyi ekmeğinden etti. 'İhtiyaç fazlası' denilen bu personelin yerine ise 17 bin 500 kişi işe alındı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü arifesinde yaşanan işçi kıyımına eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de tepki gösterdi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz" paylaşımında bulundu. Hilmi Türkmen de buna cevap vererek, "Henüz birinci ayın içinde, 'İlk dalga sizsiniz' denilerek işten atılan 71 Üsküdar Belediyesi çalışanı, emekçisi de gelsin mi bu yürüyüşe?" ifadelerini kullandı. 31 Mart'ta CHP'ye geçen Beykoz Belediyesi de 60 çalışanı ekmeğinden ederek kapı önüne koydu.