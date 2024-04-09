Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'dan 50.000 saatlik uçuş

Türkiye, Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılıktan kurtulmak için her geçen gün yeni projeler hayata geçiriyor.Bu projeler ise dünyada büyük yankı uyandırıyor.Bu kapsamda da bir gurur ise AKINCI'dan geldi.Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI, 50.000 saatlik uçuş gerçekleştirdi.Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın uçuş saati ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Hey, semalardaki koca balık! Selam götür bizden AKINCI'lara! Türk Havacılığının Altın Çağı'nda, Gök Vatan'daki 50.000 saatimiz kutlu olsun!