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Beyaz Gazete
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Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'dan 50.000 saatlik uçuş

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 50.000 saatlik uçuş başarısını paylaştığı video ile kutladı.

Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'dan 50.000 saatlik uçuş
Ekleme: 9.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 9.04.2024 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'dan 50.000 saatlik uçuş
Türkiye, Savunma Sanayii'nde dışa bağımlılıktan kurtulmak için her geçen gün yeni projeler hayata geçiriyor.

Bu projeler ise dünyada büyük yankı uyandırıyor.

Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'dan 50.000 saatlik uçuş

Bu kapsamda da bir gurur ise AKINCI'dan geldi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI, 50.000 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'dan 50.000 saatlik uçuş

'Kutlu olsun'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın uçuş saati ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hey, semalardaki koca balık! Selam götür bizden AKINCI'lara! Türk Havacılığının Altın Çağı'nda, Gök Vatan'daki 50.000 saatimiz kutlu olsun!

Selçuk Bayraktar duyurdu! AKINCI'dan 50.000 saatlik uçuş