Dehşete düşüren Ferrari kazası! DJ ve model canlı canlı yandı

Ukraynalı bir DJ ve model, İtalya'da bir otoyolda bindikleri Ferrari'nin geliştirdikleri yüksek hız (en az 200 km/saat) nedeniyle korkuluklara ve beton orta kaldırıma takılması sonucu korkunç bir sonla karşılaştı.Kazanın şiddeti o kadar büyüktü ki, Kosovalı İsviçre uyruklu 40 yaşındaki DJ Hysni Questaj'ın kullandığı Ferrari ikiye bölündü ve arka kısmı en az 50 metre uzağa savruldu.Çarpışmanın ardından otomobil alevler içinde kalırken, çift canlı canlı yandı.Kaza, 31 Mart 2024 Paskalya Pazar günü, Alice Castello yakınlarındaki Vercelli bölgesindeki A4-A5 Ivrea-Santhià çevre yolunda meydana geldi.Ukrayna'nın Odesa kentinden bir model olan 21 yaşındaki genç kurban Anna Kraevskaya, arkadaşlarına Paskalya tatili için İtalya'ya gideceğini söylemişti.Vercelli savcılığı, hem kendisinin hem de İsviçre konsolosluğu aracılığıyla akrabalarının arandığı 40 yaşındaki kişinin kimliğini belirlemek için DNA testi yapılmasını emretti.Questaj ve Kraevskaya İsviçre'de yaşıyorlardı ve araştırmalara göre Kosovalı DJ'in kazadan önceki gece çaldığı Sion'daki bir kulüpte tanışmış olabilirler.