Dehşete düşüren Ferrari kazası! DJ ve model canlı canlı yandı
Dünyayı dehşete düşüren olayın Adresi İtalya! Ukraynalı bir DJ ve model, İtalya'da bir otoyolda korkunç bir sonla karşılaştı. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen Ferrari alev alev yandı.
Ukraynalı bir DJ ve model, İtalya'da bir otoyolda bindikleri Ferrari'nin geliştirdikleri yüksek hız (en az 200 km/saat) nedeniyle korkuluklara ve beton orta kaldırıma takılması sonucu korkunç bir sonla karşılaştı.
FERRARİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Kazanın şiddeti o kadar büyüktü ki, Kosovalı İsviçre uyruklu 40 yaşındaki DJ Hysni Questaj'ın kullandığı Ferrari ikiye bölündü ve arka kısmı en az 50 metre uzağa savruldu.
CANLI CANLI YANDILAR
Çarpışmanın ardından otomobil alevler içinde kalırken, çift canlı canlı yandı.
Kaza, 31 Mart 2024 Paskalya Pazar günü, Alice Castello yakınlarındaki Vercelli bölgesindeki A4-A5 Ivrea-Santhià çevre yolunda meydana geldi.
PASKALYA TATİLİ İÇİN İTALYA'YA GELMİŞTİ
Ukrayna'nın Odesa kentinden bir model olan 21 yaşındaki genç kurban Anna Kraevskaya, arkadaşlarına Paskalya tatili için İtalya'ya gideceğini söylemişti.
SAVCILIK DNA TESTİ İSTERİ
Vercelli savcılığı, hem kendisinin hem de İsviçre konsolosluğu aracılığıyla akrabalarının arandığı 40 yaşındaki kişinin kimliğini belirlemek için DNA testi yapılmasını emretti.
Questaj ve Kraevskaya İsviçre'de yaşıyorlardı ve araştırmalara göre Kosovalı DJ'in kazadan önceki gece çaldığı Sion'daki bir kulüpte tanışmış olabilirler.
FERRARİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Kazanın şiddeti o kadar büyüktü ki, Kosovalı İsviçre uyruklu 40 yaşındaki DJ Hysni Questaj'ın kullandığı Ferrari ikiye bölündü ve arka kısmı en az 50 metre uzağa savruldu.
CANLI CANLI YANDILAR
Çarpışmanın ardından otomobil alevler içinde kalırken, çift canlı canlı yandı.
Kaza, 31 Mart 2024 Paskalya Pazar günü, Alice Castello yakınlarındaki Vercelli bölgesindeki A4-A5 Ivrea-Santhià çevre yolunda meydana geldi.
PASKALYA TATİLİ İÇİN İTALYA'YA GELMİŞTİ
Ukrayna'nın Odesa kentinden bir model olan 21 yaşındaki genç kurban Anna Kraevskaya, arkadaşlarına Paskalya tatili için İtalya'ya gideceğini söylemişti.
SAVCILIK DNA TESTİ İSTERİ
Vercelli savcılığı, hem kendisinin hem de İsviçre konsolosluğu aracılığıyla akrabalarının arandığı 40 yaşındaki kişinin kimliğini belirlemek için DNA testi yapılmasını emretti.
Questaj ve Kraevskaya İsviçre'de yaşıyorlardı ve araştırmalara göre Kosovalı DJ'in kazadan önceki gece çaldığı Sion'daki bir kulüpte tanışmış olabilirler.