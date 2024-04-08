Bakan Uraloğlu: 2024 yılında 4 metro hattı açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak İstanbul'u baştan başa metro ağları ile ördüklerini belirterek, en önemli metro hatlarından olan ve 8 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattını açıldığı günden bu yana 1 yıllık süre içerisinde toplam 5 milyon 200 bin yolcu taşındığını söyledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatmak için bakanlık olarak önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yapımını tamamlayarak İstanbul'da yaşayan vatandaşların hizmetine sundukları metro hatlarının toplam uzunluğunun 147,7 kilometre olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, “İstanbul'un toplam raylı sistem ağı şu anda 348 kilometreye ulaşmış durumda. Bu hatların neredeyse yarısının yapımı bakanlığımız tarafından gerçekleştirildi” dedi.2024 yılının ilk çeyreğinde Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Hattı'nı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kağıthane Kesimi'ni, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı ve Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni hizmete açtıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, bugüne kadar Bakanlık olarak İstanbul'da Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Metrosu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yay Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarını hizmete aldıklarını dile getirdi.Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı ve Altunizade-Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda yapım çalışmalarına devam ettiklerini de vurgulayan Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanan karar doğrultusunda Bosna Bulvarı-Bahçelievler-Kazım Karabekir Raylı Sistem Hattı'nın yapımının da bakanlık tarafından üstlenildiğinin altını çizdi.İstanbul'da hayata geçirdikleri en önemli metro projelerinden birisinin Başakşehir-Çam ve Sakura şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bakanlığımızca bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme %5 seviyesindeydi. Devirden tam 24 ay sonra hattı test sürüşlerine hazır hale getirdik. 8 Nisan 2023 tarihinde de hattımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Hattımız sayesinde Kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım sağlanırken aynı zamanda diğer toplu taşıma modları ile entegrasyon sağlandı.6,2 kilometre uzunluğunda olan ve Kayaşehir-Toplu Konutlar, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Onurkent ve Metrokent olmak üzere toplam 5 istasyondan oluşan Bu hat sayesinde Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile entegrasyonu sağlanarak la bölgenin havalimanına metro ile ulaşımına olanak tanındığını da kaydeden Bakan Uraloğlu, “Hattımız sayesinde vatandaşlarımız Kayaşehir – Mahmutbey arasında 20 dakikada, Metrokent – Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arasında 29 dakika, Metrokent – İstanbul Havalimanı arasında 24 dakikada, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Bakırköy (Kirazlı) arasında 23 dakikada seyahat edebilmektedir” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Nisan 2023 tarihinde açılışı gerçekleştirilerek hizmete sunulan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nda açıldığı günden bu yana toplam 5 milyon 200 bin yolcunun taşındığını açıklayan Bakan Uraloğlu, 'Bakanlık olarak amacımız İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek. Yaptığımız projeler ile onlara trafik keşmekeşliğinde işlerine giderken ve yolculuk yaparken güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlıyoruz. İstanbul'da çok önemli projelere imza attık. Ancak yeterli mi? Asla… İstanbul'un ulaşımı için yapacak çok daha işimiz var” ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, Türkiye'de 14 ilde raylı sistem projesi çalışması yürüttüklerinin de altını çizdi. Uraloğlu, “Ülke genelinde toplam 415,5 km kent içi raylı sistem projesini hayata geçirdik. 88.8 kilometre hat üzerinde yapım çalışmalarımız devam ederken, toplamda da 372,2 kilometre daha yapmayı raylı sistem yapmayı planlıyoruz” dedi.