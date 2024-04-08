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Altın fiyatları bayrama rekorla giriyor! İşte detaylar...

Altın fiyatları bayram haftasına rekorla giriyor. Gram altın 2,408 TL ile rekor seviyeden işlem görüyor. Bu hafta piyasalar 1.5 gün işlem görecek.

Ekleme: 8.04.2024 - 09:21 Güncelleme: 8.04.2024 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları bayrama rekorla giriyor! İşte detaylar...Altın fiyatları bayram haftasına rekorla giriyor. Gram altın 2,408 TL ile rekor seviyeden işlem görüyor. Bu hafta piyasalar 1.5 gün işlem görecek.

Altın yatırımcıları bu hafta bayram haftasında olacak. Yurtdışında ise ABD enflasyonunu takip edecek.

Gram altın 2,408 TL

Çeyrek altın 4,027 TL

Yarım altın 8,005 TL

Cumhuriyet altını 16,246 TL

ONS altın 2,334 dolar