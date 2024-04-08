Altın fiyatları bayrama rekorla giriyor! İşte detaylar...

Altın fiyatları bayram haftasına rekorla giriyor. Gram altın 2,408 TL ile rekor seviyeden işlem görüyor. Bu hafta piyasalar 1.5 gün işlem görecek.

Altın fiyatları bayram haftasına rekorla giriyor. Gram altın 2,408 TL ile rekor seviyeden işlem görüyor. Bu hafta piyasalar 1.5 gün işlem görecek.Altın yatırımcıları bu hafta bayram haftasında olacak. Yurtdışında ise ABD enflasyonunu takip edecek.Gram altın 2,408 TLÇeyrek altın 4,027 TLYarım altın 8,005 TLCumhuriyet altını 16,246 TLONS altın 2,334 dolar