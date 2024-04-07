Baba ve kızına saldırdılar… 7 taraftar gözaltına alındı

İstanbul’daki Galatasaray’ın voleybol maçından çıkan baba ve kızına saldırıp darp eden ve ellerindeki Galatasaray pankart ve bayraklarını gasp eden yedi kişi gözaltına alındı. Baba ve kızına vuran saldırganların Fenerbahçe taraftar grubuna bağlı oldukları ifade edildi.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay geçtiğimiz Cuma günü saat 17:00 sıralarında Üsküdar İlçesi'ndeki Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi Voleybol Maçı sonrası yaşandı. Çocuğu E.N.İ. ve arkadaşı K.M. ile maçtan çıkan U.İ., saat 19:30 sıralarında spor salonunun bahçesine çıktı.Fenerbahçeli taraftarlar U.İ.'nin elinde bulunan poşetin içerisindeki Galatasaray'a ait pankart ve bayrakları U.İ.'ye saldırıp aldı ve U.İ.'yi darp etti. Saldırganlar çocuğa da tekme attı. Polisleri gören saldırganlar kaçtı. Olayı örgütledikleri saptanan H.B.A. ve M.B.Ö. ile olaya karıştıkları belirlenen M.T.P., M.Ö., Y.B., A.Y. ve S.K.E. isimli yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı.Y.B.'nin "Mala Zarar Vermek" suçundan, M.B.Ö.'nün ise "Dolandırıcılık" suçundan beş kaydı olduğu ortaya çıktı. "Yağma (Gasp), Kasten Yaralama ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçlarından gözaltına alınan saldırganlar adliyeye sevk edildi. Saldırganların Fenerbahçe taraftar grubuna bağlı oldukları ifade edildi.