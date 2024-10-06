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Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya sınır ötesi operasyon: 12 terörist etkisiz

MSB: Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya sınır ötesi operasyon: 12 terörist etkisiz
Ekleme: 6.10.2024 - 16:43 Güncelleme: 6.10.2024 - 16:44 / Editör: Edin Uslu
Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya sınır ötesi operasyon: 12 terörist etkisiz
MSB: Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Ayrıntılar Geliyor...


Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya sınır ötesi operasyon: 12 terörist etkisiz