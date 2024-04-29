MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyonlar: 15 terörist etkisiz! Aralarında sözde yöneticiler de var...

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi kararlılık ile sürüyor. Gelen son dakika haberine göre; MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde ardı ardına başarılı operasyonlara imza attı. MİT tarafından Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerin TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yaptığı öğrenildi.MİT, saha ajanları ve bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı.Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonlara devam edileceği ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı. Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak'ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.