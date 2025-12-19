FETÖ'nün Yeğeni Yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü; firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel bir çalışma yaptı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in erkek kardeşi Salih Gülen'in oğlu Yasir Gülen'in İstanbul'un Ümraniye İlçesi'ndeki bir adreste saklandığı tespit edildi.FETÖ üyelerinin saklandığı ve kendi aralarında 'Gizli Ev' olarak adlandırdıkları Gaybubet Evi'ne İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından baskın yapıldı. Kamufle olmak için adres dışına şapkayla çıktığı saptanan ve adım adım takip edilerek adresi bulunan Yasir Gülen adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.İddialara göre; 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak' suçundan dolayı aranan, FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya'da hesap artışı olan ve geçmişte FETÖ tarafından düzenlenen sözde sohbetlere katıldığı da belirlenen Yasir Gülen, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.