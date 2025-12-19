Evinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Cem Garipoğlu'nun kuzeni hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu başlattı.Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.Bugün gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'de bulunan evinde arama yapıldı.Jandarma ekiplerinde yapılan aramalarda, Garipoğlu'nun evinde bulunanlar şaşkınlık yarattı. Öyle ki şüpheli Kasım Garipoğlu'nun evinde 1 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 8 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, 51 adet üzerinde 'Trıbu spirit' ibaresi bulunan içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kartuş kutu.5 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ile uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında yüzer dolar bulunan boş kağıtların bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte doların ele geçirildiği açıklandı.