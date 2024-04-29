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Erzurum'da akılalmaz anlar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzurum'un Narman ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 29.04.2024 - 08:48 Güncelleme: 29.04.2024 - 08:49 / Editör: Ozge Selin
Erzurum'da akılalmaz anlar! Çok sayıda ölü ve yaralı varErzurum'un Narman ilçesinde Yusuf Koç idaresindeki otomobil, Narman-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Araç, yaklaşık 100 metrelik mesafeden tali yola düştü.

TAKLA ATAN ARAÇTAKİ 3 VATANDAŞ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki Güven Külekçi ve Veysel Koç'un kaza yerinde öldüğünü belirledi. Sürücü Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.

Erzurum'da akılalmaz anlar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada ağır yaralanan E.K. ile B.K. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Erzurum'da akılalmaz anlar! Çok sayıda ölü ve yaralı var