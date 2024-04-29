Erzurum'da akılalmaz anlar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erzurum'un Narman ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Erzurum'un Narman ilçesinde Yusuf Koç idaresindeki otomobil, Narman-Tortum kara yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Araç, yaklaşık 100 metrelik mesafeden tali yola düştü.
TAKLA ATAN ARAÇTAKİ 3 VATANDAŞ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR YARALANDI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki Güven Külekçi ve Veysel Koç'un kaza yerinde öldüğünü belirledi. Sürücü Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Kazada ağır yaralanan E.K. ile B.K. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
TAKLA ATAN ARAÇTAKİ 3 VATANDAŞ ÖLDÜ, 2'Sİ AĞIR YARALANDI
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki Güven Külekçi ve Veysel Koç'un kaza yerinde öldüğünü belirledi. Sürücü Koç da ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Kazada ağır yaralanan E.K. ile B.K. sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.