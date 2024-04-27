Kritik toplantı! Bakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 28-29 Nisan tarihlerinde Riyad'ı ziyaret edecek.Ayrıca açıklamada, Bakan Fidan’ın ziyaret vesilesiyle çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştireceği yer aldı.