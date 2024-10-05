Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutluMUĞLA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 28°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 27°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 31°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CAz bulutluKARS °C, 18°CAz bulutluMALATYA °C, 26°CAz bulutluVAN °C, 21°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 32°CAz bulutlu ve açık