Hamaney: İsrail'i gerekirse yine vururuz

İsrail'in Lübnan'a saldırması ve sonrasında da Nasrallah'ı öldürmesi, Orta Doğu'yu adeta ateş çemberine çevirdi.Nasrallah'ın ölümünün ardından da İran, daha fazla sessiz kalmayacaklarını belirtti ve İsrail'e misilleme yaptı.200 füze saldırısı ile İsrail'e saldıran İran'nın dini lideri Hamaney'den, Cuma Hutbesi'nde yeni mesajlar geldi."Bu vazifeyi yerine getirmek için ne acele edeceğiz ne de tereddüt edeceğiz. Özellikle söylüyorum, acele etmeyeceğiz.Neyin doğru olduğunu hesaplayacağız, siyasetçilerle ve fikir üreticileriyle doğru zaman nedir diye konuşacağız, gerekirse aynı şeyi tekrardan yapacağız." diyen Hamaney, yeniden İsrail'i vurabileceklerinin mesajını verdi.Hamaney'in devam eden açıklamasında öne çıkanlar ise şu şekilde:Müslümanlar birlik olursa Allah onlara her kapıyı açar. Müslümanlar her türlü mutluluğu ve bereketin keyfini çıkarak. İslam dünyasının bütün olması temel hedef olmalı. Müslüman ülkeler birlik olmalı. Kendi aralarından bütünlük oluşturmalılar. Bu birlikle her türlü düşmanı yeneriz.Bir de dünyanın kötülerinin, İslam'ın düşmanlarının stratejileri var. Onlar bölmek ve yönetmek istiyorlar. Kendi aramızda ayrılmamızı istiyorlar. Bu strateji İslam ülkelerini bölüyor. Düşman bu stratejiden vazgeçmedi.İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanı, Filistinlilerin de düşmanıdır, Mısır'ın da düşmanıdır, Lübnan'ın da düşmanıdır. Suriye'nin de Yemen'in de düşmanıdır. Düşman aynı.Yüzleri farklı ama düşman aynı. Bazılarında psikolojik savaş uyguluyorlar, bazılarında ekonomik savaş, bazılarında bomba yağdırıyorlar, bazen de gülümsemeyle bunu yapıyorlar. Düşman aynı, emir tek yerden geliyor.Bu, bütün İslam dünyası için çok ciddi bir alarm. Birlik olmalıyız. Bugün Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimize dayanışma göstermeliyiz.Hasan Nasrallah artık fiziksel olarak bizimle değil ama onun ruhu hala bizimle ve bizimle olmaya daima devam edecek. Önemli olan adaletin sesine kulak vermek ve hayatları pahasına savaşanların da ruhlarını onurlandırmalıyız.Lübnan halkının hayatta kalma hakkını savunmalıyız. Bizim yürüyüşümüz bu kötü gelişmelerden etkilenmemeli. Bilgeliğimizi ve dayanışmamızı artıracağız. Düşmana karşı hep beraber ayağa kalkacağız. İnancımız tam, birliğimiz de tam olmalı.Hizbullah'ın inançlı gençleri var. Tüm ümmeti bir olarak düşünmeliyiz. İslami cihada inanıyoruz. Nasrallah'ın öldürülmesi cihad amacına karşı yapılan bir saldırıdır. Bu davranış öfke birikmesine sebep olur. Motivasyonumuzu da artıracak bu saldırı. Düşmanı elimine edeceğiz. Bu kötülüğü elimine edeceğiz.Kötülükle savaşacağız. Tüm bu kötülüklere karşı cevap verilecek. Ama bilgelikle ve inançla. Yolumuz zor bir yol. Hizbullah adım adım büyüdü. Allah onları koruyor.