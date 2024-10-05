Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı

Dolandırıcılar bu kez de araç kiralamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürüyor. İnternette kurumsal araç kiralama şirketlerinin sitelerini birebir aynısını kopyalayan dolandırıcılar, vatandaşlarda güven oluşturuyor. Daha sonra piyasaya göre daha düşük fiyat vererek tuzağa düşürdükleri kişilerden depozito ve araç sigorta teminat bedeli tahsil edip, ortadan kayboluyor.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Dolandırıcılar önce kurumsal araç kiralama şirketlerinin web sitelerini kopyalıyor. Birebir benzer siteler oluşturuyor. Piyasaya göre çok uygun fiyatlarla araç kiralamak isteyen vatandaşın ilgisini çekiyor.Google'a verdikleri reklamlarla 'araç kiralama' araması yapıldığında ilk sıralarda çıkıyor. Böylece kiralama yapmak isteyen vatandaş popüler ve herkesin kiralama yaptığı siteler olduğunu düşünerek tuzağa düşüyor. Sürekli web adreslerini ve telefon numaralarını değiştirerek, yakalanmadan uzun süre faaliyet gösteriyorlar.Dolandırıcılar, tuzaklarına düşürdükleri kişilerden ilk olarak teslim için bir kapora talep ediyor. Vatandaş bu ücreti karşı tarafa ödedikten sonra araç sigorta teminat bedeli adı altında ayrı bir ücret talep ediyorlar. Bu ücretin aracın sağlam şekilde teslim edilmesi sonrasında vatandaşa edileceği söyleniyor. Vatandaş parayı yatırdıktan sonra ise tuzağa düşmüş oluyor ve sahte şirkete bir daha ulaşılamıyor.Uzmanlar araç kiralarken dolandırılmamak için dikkat edilecekleri böyle sıraladı;Kiralama bayiden aracı görerek yapılması gerekiyor.Araç kiralama şirketleri hakkında çevrimiçi yorumların okunması fikir verebilir.Kişisel bilgilerin güvenliği için şirketin meşru olduğundan emin olunmadığı sürece kredi kartı veya kişisel bilgiler paylaşılmamalı.