Başkan Erdoğan'dan Öğrenci Velisi tarafından darbedilen Necla öğretmene geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İstanbul Sarıyer'deki Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Necla Ö. öğrencilerinden birinin arkadaşına zorbalık yaptığını görerek uyarıda bulundu.Öğrencinin okula çağırdığı babası Ali Ç., koridorda gördüğü öğretmene tekme ve yumrukla saldırdı. Yaralanan öğretmen N.Ö. hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Ali Ç. tutuklandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darbedilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu.Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulunda bir veli tarafından darbedilen Necla öğretmen ile telefonda görüştü.Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.